The Dresden Files

Storm Front

The Dresden Files

Folge 8: Storm Front

44 Min.Ab 12

Bei der Ermordung eines Gangsters und seiner Freundin war offensichtlich Magie im Spiel. Harry wird für Ancient Mai und Morgan vom Hohen Rat sofort zum Hauptverdächtigen. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als den wahren Täter zu finden.

The Dresden Files
The Dresden Files

