Staffel 1Folge 5
Bad BloodJetzt kostenlos streamen
The Dresden Files
Folge 5: Bad Blood
44 Min.Ab 12
Bianca, die mächtigste Vampirin Chicagos, fordert eine alte Schuld bei Harry ein - vor Jahren hat sie sein Leben gerettet. Nun hat jemand es auf sie abgesehen, und unversehens wird Harry in einen Vampir-Bandenkrieg hineingezogen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Dresden Files
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2007 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.