The Guardian - Retter mit Herz
Folge 17: Die Trennung
44 Min.Ab 12
Eigentlich hatte Mrs. Diamond vor, die Brüder Matthew und Justin zu adoptieren, doch dann stellt sich heraus, dass sie nur den jüngeren, Matthew, der einen ungewöhnlich hohen I.Q. hat, adoptieren will. Sein Bruder Justin erlitt bei einem Treppensturz einen Hirnschaden, wodurch er geistig behindert ist. Er hatte den jüngeren Bruder vor der Gewalttätigkeit des Freundes der Mutter schützen wollen. Die Brüder hängen sehr aneinander und wollen zusammenbleiben ...
