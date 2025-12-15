The Guardian - Retter mit Herz
Folge 4: Lolita?
43 Min.Ab 12
Nick Fallin setzt sich vor Gericht für die 15-jährige April ein, die behauptet, von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht worden zu sein. Die notwendigen medizinischen Untersuchungen ergeben, dass das Mädchen tatsächlich vergewaltigt worden sein könnte - April erwartet ein Baby! Als sie kurze Zeit später auf eigenen Wunsch bei ihrer Tante untergebracht wird, kommen Nick berechtigte Zweifel, dass ihre Geschichte von der Vergewaltigung der Wahrheit entspricht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH