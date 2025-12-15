The Guardian - Retter mit Herz
Folge 2: Bruderliebe
44 Min.Ab 12
Weil die Mutter von Andre im Gefängnis sitzt und sein Bruder Marcus als Dealer verhaftet wurde, versucht James Mooney von der Fürsorge, Andre bei einem Onkel unterzubringen. Doch der Junge reißt aus, weil er zu seinem Bruder will. Als ihn das Jugendamt findet, hat er Drogen und eine Waffe bei sich. Mooney kann nichts mehr für ihn tun ... Dr. Reed steht vor Gericht. Wie soll er beweisen, dass ein Medikament eine Psychose auslöste, die zum Mord an seiner Frau führte?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH