The Mentalist
Folge 4: Der letzte Gruß
40 Min.Ab 12
Der Friseur Andy Huff wird in der Nähe des Ortes Carson Springs erschossen aufgefunden. Nicht weit vom Tatort hat sich Agent Rigsbys Vater Steve mit einer schweren Schussverletzung verkrochen und stirbt kurz darauf. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Huff zur Verwandtschaft einer der beiden Banden in Carson Springs gehört. Man geht davon aus, dass Huffs Ermordung einen Bandenkrieg einläuten wird. Aber was hatte Rigsbys Vater mit den rivalisierenden Gangs zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen