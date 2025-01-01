The Mentalist
Folge 5: Wie alles anfing
42 Min.Ab 12
Rückblende: Nach der Ermordung seiner Frau und seiner Tochter nimmt Patrick Jane Kontakt mit dem CBI auf, um mehr über den Serienkiller Red John zu erfahren. Er provoziert den jähzornigen CBI-Agenten Hannigan so, dass der ihn niederschlägt. Um Patrick zu besänftigen und von einer Klage abzuhalten, verdonnert CBI-Direktor Minelli Lisbon dazu, Patrick die Red-John-Akten einsehen zu lassen und ihn zur Ermittlung des aktuellen Falls mitzunehmen ...
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
