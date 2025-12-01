Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Rote Glasperlen

Staffel 5Folge 1vom 12.12.2025
Rote Glasperlen

The Mentalist

Folge 1: Rote Glasperlen

40 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Als Patrick Jane kurz davor ist, den Serienmörder Red John endlich zu stellen, werden seine Pläne zunichte gemacht: Durch einen dilettantischen Einsatz des FBI, bei dem auch noch CBI-Direktor Wainwright versehentlich erschossen wird. Patricks einzige Hoffnung, Red John doch noch auf die Spur zu kommen, ist Lorelei Martins. Die Vertraute des Serienmörders befindet sich in den Händen des CBI - doch das FBI besteht darauf, Lorelei selbst in Gewahrsam zu nehmen.

Warner
