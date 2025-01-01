The Mentalist
Folge 20: Ein Rezept für die Liebe
42 Min.Ab 12
Wer ermordete die gut situierte Missy Roberts? Und warum schoss der Killer ihr in den Fuß? Ehemann Kip scheidet als Täter aus, da er zur Tatzeit bei einer Domina war - trotz der Eheberatung, die das Paar bei dem Radio-Psychologen Buddy Hennings absolvierte. Lisbon und Patrick Jane finden allerdings bald heraus, dass Missy und Hennings eine ganz spezielle Leidenschaft verband. War das der Grund für Missys gewaltsamen Tod?
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
