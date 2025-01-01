The Mentalist
Folge 3: Ticket nach Brasilien
42 Min.Ab 12
Drei maskierte Männer überfallen die Sacramento Federal Bank und rauben eine Million Dollar aus dem Tresorraum, der ihnen vom stellvertretenden Filialleiter Ernie Wright geöffnet wurde. Ernie wird erschossen im Tresorraum aufgefunden. Patrick Jane fällt auf, dass die daneben liegende Tresortür zum Raum mit den Kundenschließfächern ebenfalls offensteht, obwohl hier nichts entwendet wurde. Ein bedeutungsloses Detail oder doch eine Spur zu den Tätern?
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
