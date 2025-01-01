Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Zwei Fälle, ein Plan

WarnerStaffel 7Folge 1
Zwei Fälle, ein Plan

Zwei Fälle, ein PlanJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 1: Zwei Fälle, ein Plan

42 Min.Ab 12

Jeremy Geist war für das FBI als Undercover-Agent tätig, bis er erschossen wurde. Geist ermittelte auf einer Bowlingbahn, da dort illegale Waffengeschäfte abgewickelt wurden. Zunächst muss Geists wahre Identität bei den Ermittlungen unter Verschluss gehalten werden, doch Patrick Jane setzt sich schließlich darüber hinweg - und lockt damit Barkeeperin Trish aus der Reserve: Sie scheint die Waffenschieberin zu sein und setzt sich panisch ab. Doch wer ist der Mörder?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen