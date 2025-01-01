Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 6
Folge 6: Grünes Licht

40 Min.Ab 12

Jedes Mal, wenn im Restaurant von Steven Korbell eine Razzia durchgeführt wird, ist der Laden sauber. Drogenfahnder Bill Peterson ist sich jedoch sicher, dass das Lokal als Drogenumschlagplatz genutzt wird. Dann wird auch noch ein DEA-Agent getötet, und Patrick Jane vermutet nun endgültig einen Maulwurf bei der Drogenfahndung, der seine Spuren verwischen will. Bald hat er einen Verdächtigen im Visier, dem er eine Falle stellt.

