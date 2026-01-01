Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Bleiche Knochen, roter Lehm

WarnerStaffel 7Folge 11vom 28.01.2026
Bleiche Knochen, roter Lehm

Bleiche Knochen, roter LehmJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 11: Bleiche Knochen, roter Lehm

40 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12

Die Studenten Megan Brooks und Donnie Putnam werden grausam ermordet und verstümmelt. Das nimmt der Hellseher Gabriel Osbourne zum Anlass, dem FBI seine Dienste anzubieten - durch den Tod des Agenten Vegas fehlt ein Beamter, und Patrick Jane will nicht mehr bei Ermittlungen helfen. Dennoch lässt Lisbon Gabriel, der sich mehr als verdächtig verhält, durch Patrick überprüfen. Der sieht in dem vermeintlichen Kollegen eine große Gefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen