The Mentalist
Folge 12: Lazarus
42 Min.Ab 12
Der Serienkiller Lazarus hat wieder zugeschlagen: Er brachte sein Opfer Susan Herman nicht nur um, sondern nahm ihr auch Blut ab. Da Lazarus bereits mit dem Hellseher Gabriel in Kontakt stand - und ihn schließlich tötete - beschließt Patrick Jane, sich als Köder anzubieten. Er will herausfinden, was den Killer antreibt. Doch dann gerät er in die Fänge von Lazarus und scheint keine Chance zu haben, lebend zu entkommen ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
