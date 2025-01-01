Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spur der Steine

Folge 4: Die Spur der Steine

40 Min.Ab 12

Ein rosa Brillant aus einem Diamantenraub, bei dem zwei Wachmänner starben, taucht bei einem Juwelier auf. Dessen Kaufbeleg für den Edelstein führt Cho und Vega zu dem Edelsteinhändler Josef Rosales, der fester Bestandteil einer Wanderverkaufsausstellung ist. Doch auch er hat den Stein legal erworben. Dennoch: Einer der Händler oder Gutachter der Ausstellung muss der Mörder sein. Bald hat Patrick Jane einen Trick entwickelt, mit dem er den Täter aus der Reserve locken will.

