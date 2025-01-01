The Originals
Folge 2: Erdulde deine Strafe!
41 Min.Ab 16
Nachdem er von Hayleys Verschwinden erfährt, kehrt Klaus nach New Orleans zurück. Nach vielen Jahren der Funkstille läuft er seiner Tochter Hope in die Arme und erfährt, dass sie hinter der Entführung von Hayley steckt. Durch die Wiedervereinigung von Vater und Tochter bündeln sich die dunklen Mächte und New Orleans völliger Zerstörung steht nichts mehr im Wege.
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
