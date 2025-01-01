Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Pest oder Cholera

WarnerStaffel 5Folge 4
Pest oder Cholera

Pest oder CholeraJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 4: Pest oder Cholera

41 Min.Ab 16

New Orleans ist außer Rand und Band, denn Hexen, Vampire und Werwölfe bereiten sich auf die bunte Karnevalszeit und den Mardi Gras vor. Klaus setzt seine perfiden Plan, Hayley zu finden, in die Tat um: Er unterstellt jeder Vereinigung, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben und fordert als Gegenbeweis deren Unterstützung bei der Suche nach der Mutter seiner Tochter.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen