The Originals

WarnerStaffel 5Folge 5
Folge 5: Scham

41 Min.Ab 16

Die Vampirin Greta hat Hayley entführt und verlangt für deren Freilassung, dass Hope ihre Werwolfseite binden lässt. Somit wäre sie unfähig, weitere Hybriden zu erschaffen. Unterdessen deckt Elijah eine jahrelange Lüge von Antoinette auf und wägt ab, ob er weiterhin an ihrer Seite leben will.

