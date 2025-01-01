Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

Welche Seite wählst du?

Staffel 5Folge 9
Welche Seite wählst du?

The Originals

Folge 9: Welche Seite wählst du?

40 Min.Ab 12

Emmets Nachtwandler wollen Angst und Schrecken verbreiten und tauchen nach Sonnenuntergang beim Mardi Gras-Straßenzug auf. Vincent steht vor einer Entscheidung: Stellt er sich auf Emmets Seite oder bleibt er seiner Gang treu? Unterdessen stattet Elijah Declan einen Besuch ab, um zu erfahren, wie Hayley ihr Leben ohne ihn gestaltet hat. Bald kommt es zum Konflikt zwischen den beiden Männern, die beide Gefühle für Hayley hatten.

The Originals
The Originals

The Originals

