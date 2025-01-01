Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Das Schlüssel-Rätsel

WarnerStaffel 5Folge 8
Das Schlüssel-Rätsel

Das Schlüssel-RätselJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 8: Das Schlüssel-Rätsel

41 Min.Ab 12

Hope will mit Freyas Hilfe die ungefilterte Macht des Hollow in sich aufnehmen. Unterdessen sind Klaus, Elijah, Rebekah und Kol in einem Haus gefangen und müssen, um wieder in die Freiheit zu kommen, ein Schlüssel-Rätsel lösen: Jeder muss seinen persönlichen Schlüssel finden, der irgendwo im Haus versteckt ist. Elijah tut sich schwer, da er durch den Erinnerungsverlust keinen emotionalen Bezug zu dem Ort und seinen Geschwistern hat.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen