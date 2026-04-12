THE RACE - Stand-Up in Bangkok - Folge 11Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 21: THE RACE - Stand-Up in Bangkok - Folge 11
72 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Während Jerry und Kodiak versuchen mit Stand-up und Rucksack-Service sich ein paar Taler zu verdienen, sind Magda und Franz, JP & Essow ganz in der Nähe auf der gleichen Mission. Falk und Adrian sind wie immer volle Fahrt voraus, während Hellge und OT sich auf den Weg aus Bangkok raus machen.
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THE RACE
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: studio flitz GmbH & © Season 1-2: The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen