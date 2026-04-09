THE RACE - Wettrennen - Folge 10Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 20: THE RACE - Wettrennen - Folge 10
65 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Franz und Magda realisieren, dass eine frühere Begegnung folgenschwerer war als angenommen. Während in Thailand ein Treffen der ganz besonderen Art stattfindet, kommen Falk und Adrian vom Regen in die Traufe. Jerry und Kodiak entwickeln eine ganz eigene Strategie um Fremde anzusprechen, und keiner weiß, dass sich durch den Starkregen eine ganz neue Hürde anbahnt…
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Alle Staffeln im Überblick
THE RACE
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: studio flitz GmbH & © Season 1-2: The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen