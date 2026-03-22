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THE RACE

THE RACE - Unerwartete Begegnungen - Folge 05

JoynStaffel 3Folge 13vom 22.03.2026
THE RACE - Unerwartete Begegnungen - Folge 05

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THE RACE

Folge 13: THE RACE - Unerwartete Begegnungen - Folge 05

64 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12

Kodiak und Jerry dribbeln eine Nacht im Hotel, aber machen sich damit Schulden, während Magda und Franz sich einen Ride im LKW organisieren, der sich kurz alles andere als gut anfühlt. JP & Essow spielen einmal komplett Busfahren durch und auch Adrian und Falk kämpfen weiter - nach einer Nacht an der Grenze werden sie von einem Truck-Fahrer sitzen gelassen. Dazu kommt es unterwegs noch zu einem seltenen Moment: Zwei Teams treffen plötzlich aufeinander.

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