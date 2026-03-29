THE RACE - Was geht denn jetzt ab? - Folge 07Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 15: THE RACE - Was geht denn jetzt ab? - Folge 07
65 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12
Nachdem ein paar Teams bereits die größere Hürde der ersten Grenze geschafft haben, stecken ein paar Nachzügler immer noch in Vietnam fest. Falk und Adrian sind schon ein gutes Stück weiter gekommen und Kodiak und Jerry haben zum ersten Mal richtiges Backpacker-Feeling mit ihren neu gefundenen Kumpanen. Hellge und OT schweben auf der "After-Grenzen"-Wolke und wollen richtig Meter machen.
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THE RACE
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© studio flitz GmbH
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