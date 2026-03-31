Behind the Scenes - Der Verkauf von THE RACEJetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 16: Behind the Scenes - Der Verkauf von THE RACE
21 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Die große Frage, die vermutlich alle beschäftigt: Wer übernimmt THE RACE? Wie sieht DAVEs Rolle nach dem Verkauf aus? Und: Warum eigentlich Südostasien und was hatten die Teams an Equipment am Start? All das erfahrt ihr in dieser Folge.
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THE RACE
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© studio flitz GmbH
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