Neuer Coach, bekannte Gesichter: Auftakt der Allstars-Staffel!

SAT.1Staffel 11Folge 1vom 03.05.2023
148 Min.Folge vom 03.05.2023Ab 6

Hobby- und Profiköch:innen aus den zehn vergangenen Staffeln treten erneut in den kulinarischen Wettstreit, um einen der 16 heiß begehrten Plätze in den Teams der Spitzenköche Alexander Herrmann, Alexander Kumptner, Tim Raue und Neuzugang Nelson Müller zu ergattern. Der erste Eindruck zählt: Wem gelingt es, in der Blindverkostung die Coaches mit dem selbst kreierten Löffelgericht optisch und geschmacklich zu beeindrucken?

