Mit Gastjurorin Julia Komp um die WeltJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 4: Mit Gastjurorin Julia Komp um die Welt
140 Min.Folge vom 24.05.2023Ab 6
Mit Gastjurorin Julia Komp geht es heute rund um die Welt. Im Teamkochen wünscht sich die Sterneköchin authentisch japanische, spanische, indische oder türkische Löffelgerichte. Im Solokochen gilt es für die Kandidat:innen, ein deliziöses Gericht aus den Zutaten Zitronengras, Passionsfrucht oder Salzzitrone zu kreieren, bevor sie im Entscheidungskochen mit einem der drei Küchengeräte Dampfkorb, Nudelmaschine oder dem Schmorgefäß Tajine arbeiten müssen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen