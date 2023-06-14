Frank Rosin mischt das Finale aufJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 7: Frank Rosin mischt das Finale auf
149 Min.Folge vom 14.06.2023Ab 12
Finale bei "The Taste": Zum zweiten Mal kehrt Sternekoch Frank Rosin als Gastjuror in das "The Taste"-Studio zurück. Von den Finalist:innen wünscht er sich ein deliziöses Fastfood-Löffelgericht z. B. im Dönerbuden-Stil, bevor in der zweiten Kochrunde Kreativität im Umgang mit Ketchup oder Mayonnaise gefragt ist. Im Entscheidungskochen um den Staffelsieg gilt es, die Coaches mit einem sommerlichen Drei-Gänge-Menü aus Erdbeeren, Brunnenkresse und Rhabarber zu verzaubern.
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen