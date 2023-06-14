Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frank Rosin mischt das Finale auf

SAT.1Staffel 11Folge 7vom 14.06.2023
149 Min.Folge vom 14.06.2023Ab 12

Finale bei "The Taste": Zum zweiten Mal kehrt Sternekoch Frank Rosin als Gastjuror in das "The Taste"-Studio zurück. Von den Finalist:innen wünscht er sich ein deliziöses Fastfood-Löffelgericht z. B. im Dönerbuden-Stil, bevor in der zweiten Kochrunde Kreativität im Umgang mit Ketchup oder Mayonnaise gefragt ist. Im Entscheidungskochen um den Staffelsieg gilt es, die Coaches mit einem sommerlichen Drei-Gänge-Menü aus Erdbeeren, Brunnenkresse und Rhabarber zu verzaubern.

SAT.1
