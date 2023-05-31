Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste

Englische Vibes mit Gastjuror Johannes Nuding

SAT.1Staffel 11Folge 5vom 31.05.2023
Englische Vibes mit Gastjuror Johannes Nuding

The Taste

Folge 5: Englische Vibes mit Gastjuror Johannes Nuding

141 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 6

Gastjuror Johannes Nuding lässt die Kandidat:innen im Teamkochen Löffelgerichte kreieren, die sich als "English Breakfast", für "Mittags im Pub", zum "Afternoon Tea" oder für ein "Staatsbankett im Buckingham Palace" eignen. Im Solokochen gilt es, die Zutaten Lamm, Meerfenchel oder Taschenkrebs raffiniert einzusetzen, während sich die Entscheidungslöffel rund um den Tiroler Speck drehen.

