Englische Vibes mit Gastjuror Johannes NudingJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 5: Englische Vibes mit Gastjuror Johannes Nuding
141 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 6
Gastjuror Johannes Nuding lässt die Kandidat:innen im Teamkochen Löffelgerichte kreieren, die sich als "English Breakfast", für "Mittags im Pub", zum "Afternoon Tea" oder für ein "Staatsbankett im Buckingham Palace" eignen. Im Solokochen gilt es, die Zutaten Lamm, Meerfenchel oder Taschenkrebs raffiniert einzusetzen, während sich die Entscheidungslöffel rund um den Tiroler Speck drehen.
The Taste
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
6
Copyrights:© SAT.1
