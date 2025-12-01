Siegeskampf im Finale mit Edip SiglJetzt ohne Werbung streamen
The Taste
Folge 9: Siegeskampf im Finale mit Edip Sigl
141 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6
Im Finale gibt sich Neu-Coach Steffen Henssler siegessicher. Aber auch Elif Oskan, Tim Raue und Alexander Herrmann wollen nur eins: gewinnen. In der ersten Kochrunde halten alle den Atem an: Drei-Sterne-Koch Edip Sigl bewertet die Löffel, der sonst selten in Shows geht und hohe Erwartungen hat. Wer kann dem kritischen Gastjuror gerecht werden und holt sich den Sieg bei "The Taste" 2025?
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen