SAT.1Staffel 2Folge 1vom 08.10.2014
Folge 1: An die Töpfe, fertig, los!

133 Min.Folge vom 08.10.2014

Endlich ist die heißeste Küche Deutschlands zurück. Auf die Coaches warten kulinarische Tops und Flops, überraschende Talente und bittere Enttäuschungen. Wer schafft es, einen der Spitzenköche von sich zu überzeugen?

SAT.1
