Im Finale von "The Taste" 2014 werden gleich zwei Gastjuroren mitentscheiden, wer es an die Spitze schafft. Christian Lohse und Heiko Antoniewicz sorgen für Schweiß, Verzweiflung und Freude. Welcher Kandidat wird am Ende als Sieger aus dem Wettkampf gehen?

