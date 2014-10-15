Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Brodelnde Stimmung und heißer Wettkampf

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 15.10.2014
Brodelnde Stimmung und heißer Wettkampf

Brodelnde Stimmung und heißer WettkampfJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 2: Brodelnde Stimmung und heißer Wettkampf

147 Min.Folge vom 15.10.2014Ab 12

Es gilt, die letzten Plätze in den Teams der Spitzenköche zu besetzen. Doch nur wer in der Blindverkostung überzeugt, schafft es unter die besten 16. Als die verbliebenen Kandidaten ihre ersten Wettbewerbs-Löffel zum Thema "Norwegen" abgeben, kracht es bei den Juroren: Tim Mälzer flippt aus, weil er mit dem Urteil seiner Kollegen nicht einverstanden ist. Es geht heiß her am Jury-Tisch!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen