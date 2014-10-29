Bunte Achterbahnfahrt der GefühleJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 4: Bunte Achterbahnfahrt der Gefühle
113 Min.Folge vom 29.10.2014Ab 6
In dieser Folge geht es um Farben. Jedes Team bekommt eine Farbe zugeteilt und nicht jeder ist von seinem Los begeistert. In der Team-Challenge müssen die Kandidaten Sterneköchin Tanja Grandits überzeugen. Wem gelingt es, Gerichte in Schwarz oder auch weiß auf den Löffel zu bringen, die lecker aussehen und auch schmecken?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen