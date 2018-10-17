Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Großer Wirbel beim ersten Solokochen

SAT.1Staffel 6Folge 2vom 17.10.2018
Großer Wirbel beim ersten Solokochen

Großer Wirbel beim ersten SolokochenJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 2: Großer Wirbel beim ersten Solokochen

151 Min.Folge vom 17.10.2018

Die Kandidaten müssen heute bei der Zubereitung verschiedener Soßen ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Wem gelingt es, eine perfekte weiße, grüne, rote oder braune Soße zuzubereiten? Im Solokochen warten drei besondere Geheimzutaten auf die Kandidaten: Buddhas Hand, Grünkohl und Müritz-Zander. Nun ist Kreativität gefragt, denn nur wer den perfekten Löffel kreiert, schafft es in die nächste Runde.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen