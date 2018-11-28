Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste

Wer schafft den Sprung ins große Finale?

SAT.1Staffel 6Folge 8vom 28.11.2018
Wer schafft den Sprung ins große Finale?

The Taste

Folge 8: Wer schafft den Sprung ins große Finale?

123 Min.Folge vom 28.11.2018

Lust auf Teig? Die Hobbyköche dürfen ranklotzen und im Teamkochen Schmarrn, Knödel, Brandteig und Pfannkuchen kreieren. Wer die Hürde meistert, muss im Solokochen Kreativität beweisen und das Thema "Teig" mit einer Geheimzutat von Gast-Juror Lisl Wagner-Bacher am besten umsetzen, bevor in der finalen Entscheidungsphase Ravioli und Maultaschen gezaubert werden dürfen.

