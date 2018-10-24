Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste

Das kreative Überraschungsmenü

SAT.1Staffel 6Folge 3vom 24.10.2018
Das kreative Überraschungsmenü

The Taste

Folge 3: Das kreative Überraschungsmenü

126 Min.Folge vom 24.10.2018

Heute müssen die Kandidaten Mut und Kreativität beweisen, um ein Überraschungsmenü à la "Carte Blanche" zu zaubern - lecker allein reicht diesmal nicht aus! Im Solokochen gilt es, aus hawaiianischen Palmherzen, schwarzem Knoblauch und Koriander eine kulinarische Köstlichkeit zu kreieren. Nur wer zu überzeugen weiß, darf sich im Entscheidungskochen auf weitere Herausforderungen freuen ...

