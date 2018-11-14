Eine Reise durch ItalienJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 6: Eine Reise durch Italien
126 Min.Folge vom 14.11.2018Ab 6
Ganz unter dem Motto "Eine Reise durch Italien" dürfen die Hobbyköche heute in die mediterrane Küche eintauchen und italienische Köstlichkeiten zubereiten. In der ersten Runde gilt es nichts geringeres als Pasta in ihrer verschiedensten Variation auf den Tisch zu zaubern. Danach müssen die drei Geheimzutaten Aubergine, Radicchio und Granatapfel lecker verarbeitet werden, bevor es im Entscheidungskochen an typisch italienische Vorspeisen geht.
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen