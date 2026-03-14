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The Voice Kids

Blind Auditions 6: Wer sichert sich die letzten freien Plätze?

SAT.1Staffel 14Folge 6vom 14.03.2026
Blind Auditions 6: Wer sichert sich die letzten freien Plätze?

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Folge 6: Blind Auditions 6: Wer sichert sich die letzten freien Plätze?

89 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 6

Die Spannung steigt! Die Blind Auditions nähern sich dem Ende. Für die Talente ist es nun letzte Chance, in einem der begehrten vier Teams zu landen. Sie müssen alles geben, um die Coaches Leony, HE/RO, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler zu überzeugen! Welche Talente können über sich hinauswachsen und bei welchen reicht es leider knapp nicht für die nächste Runde. Nicht nur für die Talente ist es hart, auch den Coaches fallen die Entscheidungen sichtbar schwer!

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