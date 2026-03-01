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Battles in Concert 1: Echtes Konzert-Feeling und Zittern ums Finale

SAT.1Staffel 14Folge 7vom 20.03.2026
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The Voice Kids

Folge 7: Battles in Concert 1: Echtes Konzert-Feeling und Zittern ums Finale

95 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 6

Ab auf die Konzertbühne: In den Battles von "The Voice Kids" singen je vier Talente eines Teams um den Einzug ins große Show-Finale. Auf der neuen Battle-Stage performen sie gemeinsam direkt vor dem Publikum - und jedes Talent bekommt seinen eigenen großen Moment im Rampenlicht. Welche Performance reißt die Zuschauer am meisten mit? Wer sticht aus seinem Team hervor? Und wer wird von seinem Coach schon heute zum Finalisten von "The Voice Kids" 2026 gekürt?

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