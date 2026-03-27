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The Voice Kids

Die 30 schönsten Momente aller Zeiten

SAT.1Staffel 14Folge 9vom 27.03.2026
Die 30 schönsten Momente aller Zeiten

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The Voice Kids

Folge 9: Die 30 schönsten Momente aller Zeiten

95 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 6

Gänsehaut garantiert: "The Voice Kids - Die 30 schönsten Momente" geht auf eine aufregende Reise durch alle Staffeln der Musikshow und zeigt dabei die packenden Anfänge heutiger Stars wie Mike Singer oder Zoe Wees bei "The Voice Kids". Welche Coaches haben die lustigsten Aktionen geliefert? Wie haben Star-Gäste wie Ed Sheeran oder Matthias Schweighöfer die Zuschauer überrascht? Und: Welche Talente singen sich erneut in die Herzen der Zuschauer?

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