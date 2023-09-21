Blind Auditions 1: Wer schnappt sich das erste Talent?Jetzt kostenlos streamen
The Voice Rap by CUPRA
Folge 1: Blind Auditions 1: Wer schnappt sich das erste Talent?
33 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 12
Bei "The Voice Rap by CUPRA" stellen zwei erfahrene Rap-Coaches in den Blind Auditions ihre eigenen Teams zusammen. Das Rap-Talent, das am meisten überzeugt, zieht schließlich mit seinem Coach ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein und könnte die aktuelle Staffel von #TVOG gewinnen.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
