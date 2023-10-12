Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blind Auditions 4: Wer holt sich die letzten Plätze?

ProSieben Staffel 1 Folge 4 vom 12.10.2023
Folge 4: Blind Auditions 4: Wer holt sich die letzten Plätze?

33 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 12

Letzte Chance für die Talente! In der 4. Runde der Blind Auditions werden die letzten Plätze vergeben. Die besten Rap-Talente Deutschlands treten bei "The Voice Rap by CUPRA" an. Welcher Coach sichert sich die krassesten Talente für sein Team?

