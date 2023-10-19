Zum Inhalt springenBarrierefrei
Workshops 1: Neue Phase, neues Konzept

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 19.10.2023
Folge 5: Workshops 1: Neue Phase, neues Konzept

35 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 12

Nach den Blind Auditions hat jeder Coache sechs Rap-Talente in seinem Team. Jetzt müssen die Talente ihr Können in den Workshops unter Beweise stellen und ihre eigenen Texte schreiben. Wer hält dem Druck stand und meistert die Herausforderung?

