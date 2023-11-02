Zum Inhalt springenBarrierefrei
Halbfinale: Wer setzt sich in den Battles durch?

ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 02.11.2023
Folge 7: Halbfinale: Wer setzt sich in den Battles durch?

33 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 12

Es ist endlich so weit: Die Battles beginnen! Jetzt entscheidet sich, wer im Finale von "The Voice Rap by CUPRA" rappen wird. Neben den Battles müssen die Talente auch alleine16 Bars A cappella spitten. Wer überzeugt und zieht ins Finale ein?

