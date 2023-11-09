The Voice Rap by CUPRA
Folge 8: Das große Finale
36 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 12
Im großen Finale von "The Voice Rap by CUPRA" rappen Erda und CEO für Team Dardan und Caddy und Ezo für Team Kool Savas um den Sieg. Mit welchen Talenten werden die Coaches in die Votings gehen und welche Talente scheiden aus?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice Rap by CUPRA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen