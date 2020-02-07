Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 1 vom 07.02.2020
24 Min. Ab 12

Um ihrem Traum eines eigenen Nagelstudios ein stückweit näher zu kommen, setzt sich Nicole ein scheinbar unrealistisches Ziel: Mit einem gekauften Abitur begibt sie sich in die gnadenlose Welt der Betriebswirtschaftslehre, die sich schnell als hartes Pflaster entpuppt, auf dem nur die Besten überleben können. Zu allem Übel steht auch noch ein Test an - doch Nicole hat auch hierfür schon eine Lösung parat ...

