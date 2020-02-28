Think Big!
Folge 8: Das Praktikum
23 Min.Folge vom 28.02.2020Ab 12
Der Ruf Chorweilers hindert Nicole scheinbar bei der Suche nach einem Praktikumsplatz. Daher wendet sie sich wutentbrannt an Prof. Amling, der ihr kurzerhand eine Stelle in der Unternehmensberatung von Alex' Vater beschafft. Alex, der dort ebenfalls untergebracht ist, ist davon gar nicht begeistert, und so beginnt ein unermüdlicher Kampf zwischen den beiden Kontrahenten, die sich nicht davor scheuen, die Ellenbogen auszufahren ...
Genre:Comedy, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1