Der Sheriff von ChorweilerJetzt kostenlos streamen
Think Big!
Folge 7: Der Sheriff von Chorweiler
23 Min.Folge vom 28.02.2020Ab 12
Dennis hat die Nase gestrichen voll: Sowohl zuhause als auch im Job wird er nur herumkommandiert und seiner Manneskraft beraubt. Ein Tapetenwechsel muss her, und so beschließt er, seine Ausbildung zu schmeißen und als Security-Mann in den Chorweiler Arkaden durchzustarten. Nicole, die vom Sinneswandel ihres kleinen Bruders sichtlich schockiert ist, versucht, gegen diese Idee vorzugehen, ohne zu merken, wie sie ihn bloßstellt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Think Big!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1