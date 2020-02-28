Zum Inhalt springenBarrierefrei
Think Big!

Der Sheriff von Chorweiler

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 28.02.2020
Folge 7: Der Sheriff von Chorweiler

23 Min.Folge vom 28.02.2020Ab 12

Dennis hat die Nase gestrichen voll: Sowohl zuhause als auch im Job wird er nur herumkommandiert und seiner Manneskraft beraubt. Ein Tapetenwechsel muss her, und so beschließt er, seine Ausbildung zu schmeißen und als Security-Mann in den Chorweiler Arkaden durchzustarten. Nicole, die vom Sinneswandel ihres kleinen Bruders sichtlich schockiert ist, versucht, gegen diese Idee vorzugehen, ohne zu merken, wie sie ihn bloßstellt ...

