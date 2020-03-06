Think Big!
Folge 10: BFF
24 Min.Folge vom 06.03.2020Ab 12
Nicole hat das erste Semester hinter sich gebracht, was sie mit ihrer besten Freundin Ebru zelebrieren möchte. Glitzerfummel, Alkohol und Shisha dürfen natürlich nicht fehlen. Doch der Abend endet in einem Chaos, als Nicole auch Johanna einlädt, die ein wenig zu tief ins Glas schaut und mit ihrer ungeschickten Art einen mächtigen Streit auslöst. Um den Kopf frei zu bekommen, irrt Nicole die ganze Nacht umher und stellt sich den Wunden ihrer Vergangenheit ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Think Big!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1